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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре - РИА Новости, 07.06.2026
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13:57 07.06.2026 (обновлено: 21:26 07.06.2026)
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с 7 по 10 июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МЧС предупредило о жаре в столице с 7 по 10 июня с максимальной температурой 30-31 градус.
  • Ведомство дало рекомендации по поведению в жаркую погоду: носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о жаре с 7 по 10 июня с максимальной температурой 30-31 градус.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 7 по 10 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой 30-31 градус", — говорится в сообщении на платформе "Макс".
Ведомство порекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.
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