Додик сообщил, что приедет в Москву в сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милорад Додик, глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов», сообщил, что приедет в Москву в конце сентября.
- Додик уже посещал Москву 9 мая и 28 мая для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил РИА Новости, что приедет в Москву в конце сентября.
Как сообщил Додик, он уже посещал Москву на День победы и приезжал в Россию для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье 28 мая.
"Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно – 25 сентября буду в Москве", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.