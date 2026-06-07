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Додик сообщил, что приедет в Москву в сентябре - РИА Новости, 07.06.2026
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07:47 07.06.2026
Додик сообщил, что приедет в Москву в сентябре

Глава правящей партии РС БиГ Додик заявил, что приедет в Москву в конце сентября

© AP Photo / Radivoje PavicicПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов», сообщил, что приедет в Москву в конце сентября.
  • Додик уже посещал Москву 9 мая и 28 мая для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил РИА Новости, что приедет в Москву в конце сентября.
Как сообщил Додик, он уже посещал Москву на День победы и приезжал в Россию для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье 28 мая.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла
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"Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно – 25 сентября буду в Москве", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вчера, 05:46
 
В миреМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Милорад Додик
 
 
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