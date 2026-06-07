В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аферисты в летний период активно применяют схемы, связанные с дачами, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками.
- Среди распространенных — аренда дачи с требованием внести небольшую бронь, после чего объявление удаляется, а связь с "хозяином" прекращается.
- При покупке дачи продавец может торопить с авансом и скрывать проблемы с участком или документами, а при заказе услуг для участка исполнители могут требовать аванс и доплату на месте, поэтому важно заранее фиксировать условия и сохранять все чеки и переписку.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Аферисты в летний период активно применяют схемы, связанные с арендой дач, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
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"Одна из самых частых мошеннических схем в летний сезон связана с арендой дачи. В объявлении красивые фотографии, приятная цена, хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы "закрепить даты". После перевода объявление удаляется, телефон замолкает", — сказал он.
Парламентарий отметил, что при покупке дачи рисков еще больше: продавец может торопить с авансом, показывать старые бумаги, скрывать спор о границах участка, запрет на регистрационные действия, доли других собственников или проблемы с доверенностью.
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"Еще один летний прием — липовые штрафы. В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора: трава высокая, костер развели, мусор сложили неправильно, воду расходуете с нарушением, за грибы теперь нужен платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту", — сообщил Гаврилов.
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По его словам, на дачниках хорошо зарабатывают фейковые магазины саженцев, семян, теплиц, насосов, генераторов и садового инвентаря. Так, им обещают редкий сорт, огромную скидку, доставку за пару дней и оплату заранее, однако вместо саженцев приходит сухая ветка, вместо семян — пересорт, вместо техники — тишина.
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"Если магазин принимает деньги на карту физлица, прячет ИНН, адрес и условия возврата, это уже серьезный сигнал риска. То же самое с "сертификатами на сбор грибов". Для обычного сбора грибов для себя такой платный сертификат в общем порядке не нужен. Реальные ограничения касаются заповедных территорий, редких видов и специальных режимов охраны природы. Поэтому платный "QR-код грибника" — чаще всего просто способ выманить деньги", — пояснил он.
Гаврилов добавил, что много обмана завязано на услугах для участка: бригада обещает спилить деревья, вывезти мусор, покосить траву, почистить территорию, привезти землю, песок или дрова.
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"Сначала просят аванс на бензин, материалы или технику, потом пропадают либо начинают требовать доплату уже на месте. Здесь спасает простая вещь: заранее записать, кто именно работает, сколько стоит услуга, что входит в цену, когда идет оплата и кто отвечает за ущерб. Лучше платить по этапам, сохранять переписку, фото участка до работ и после них, чек или расписку", — уточнил он.
Депутат рассказал, что летние подработки для студентов и подростков тоже стали удобной приманкой: обещают легкие деньги за промо, доставку, опросы, помощь на мероприятиях, потом просят паспорт, фото карты, код из сообщения, оплату формы или обучения.
При этом самый опасный вариант — предложение открыть карту и принимать чужие переводы. Это может втянуть человека в преступную схему. Схожие сценарии с путевками, билетами и экскурсиями, заключил Гаврилов.