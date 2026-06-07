Краткий пересказ от РИА ИИ Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ.

Боец укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно поражал беспилотники противника.

Военнослужащий отметил существенный рост количества украинских беспилотников по сравнению с прошлым годом.

ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ, которые летели на него, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Буша".

По словам заместителя командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, во время одного из боевых эпизодов на российского военнослужащего одновременно была направлена группа ударных дронов. Боец укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно поражал беспилотники противника.

"У нас (есть - ред.) такой боец Хантер. Я не знаю, это просто машина для убийства. Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла – шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями", – рассказал морпех.

Также военнослужащий отметил существенный рост количества украинских беспилотников по сравнению с прошлым годом. Если раньше между налетами были относительно спокойные периоды, то сейчас дроны присутствуют в воздухе практически постоянно, уточнил он.