Рейтинг@Mail.ru
Российский морпех сбил шесть украинских дронов из пулемета - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 07.06.2026 (обновлено: 08:39 07.06.2026)
Российский морпех сбил шесть украинских дронов из пулемета

Морпех ВС России сбил из пулемета 6 украинских дронов, которые летели на него

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ.
  • Боец укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно поражал беспилотники противника.
  • Военнослужащий отметил существенный рост количества украинских беспилотников по сравнению с прошлым годом.
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Российский морпех на добропольском направлении сбил из пулемета шесть ударных дронов ВСУ, которые летели на него, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Буша".
По словам заместителя командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, во время одного из боевых эпизодов на российского военнослужащего одновременно была направлена группа ударных дронов. Боец укрылся в окопе и короткими очередями из пулемета последовательно поражал беспилотники противника.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Ростовской области
06:33
"У нас (есть - ред.) такой боец Хантер. Я не знаю, это просто машина для убийства. Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла – шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями", – рассказал морпех.
Также военнослужащий отметил существенный рост количества украинских беспилотников по сравнению с прошлым годом. Если раньше между налетами были относительно спокойные периоды, то сейчас дроны присутствуют в воздухе практически постоянно, уточнил он.
"Сейчас их на три шага больше, чем было в прошлом году. Нет уже этих перерывов, как раньше. Тишины нет вообще", – сказал "Буша".
Последствия удара ВСУ по Белгороду 3 июля 2022 года - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Умер полковник ВСУ, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году
06:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала