Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, какими бывают шаровые молнии - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:07 07.06.2026
Ученый рассказал, какими бывают шаровые молнии

Академик РАЕН Бычков: шаровые молнии имеют пять основных цветов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГроза с молниями
Гроза с молниями - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Гроза с молниями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров.
  • Основные цвета — желтый, оранжевый, красный, белый и голубой.
  • Шаровая молния существует около 20 секунд, после чего либо уходит с потоком воздуха, либо взрывается, либо гаснет.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров и имеют пять основных цветов, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Ученый ранее объяснял агентству, что шаровая молния появляется после удара линейной молнии, чаще всего летом во время грозы. Линейная молния ударяет в землю, заряд переходит в почву, порождая шаровую молнию, состоящую из горячего газа или пара, оксидной оболочки и заряда.
Покадровая съемка ударов молнии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Ученый рассказал, в какое время года чаще бывают шаровые молнии
5 июня, 08:18
"Шаровая молния имеет широкий разброс размеров: средний – порядка 20 сантиметров, но наблюдались и 100-метровые объекты. Основные цвета – желтый, оранжевый, красный, белый и голубой", – рассказал Бычков.
Он добавил, что цвет зависит от того, во что ударила линейная молния в момент "рождения" шаровой.
«
"Если в органику – будет оранжевый цвет, если в металл – белый", – пояснил ученый.
Он отметил, что некоторые наблюдали зеленую шаровую молнию, но на самом деле это оранжевый или желтый цвет, который около 4% людей воспринимают как зеленый.
Бычков напомнил, что время жизни шаровой молнии – около 20 секунд. В итоге она либо уходит с потоком воздуха, либо взрывается, либо гаснет.
Гроза - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Страховщик объяснил, как защитить дом от удара молнии
22 мая, 09:11
 
НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала