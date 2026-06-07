Ученый рассказал, какими бывают шаровые молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров.

Основные цвета — желтый, оранжевый, красный, белый и голубой.

Шаровая молния существует около 20 секунд, после чего либо уходит с потоком воздуха, либо взрывается, либо гаснет.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров и имеют пять основных цветов, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Ученый ранее объяснял агентству, что шаровая молния появляется после удара линейной молнии, чаще всего летом во время грозы. Линейная молния ударяет в землю, заряд переходит в почву, порождая шаровую молнию, состоящую из горячего газа или пара, оксидной оболочки и заряда.

"Шаровая молния имеет широкий разброс размеров: средний – порядка 20 сантиметров, но наблюдались и 100-метровые объекты. Основные цвета – желтый, оранжевый, красный, белый и голубой", – рассказал Бычков.

Он добавил, что цвет зависит от того, во что ударила линейная молния в момент "рождения" шаровой.

« "Если в органику – будет оранжевый цвет, если в металл – белый", – пояснил ученый.

Он отметил, что некоторые наблюдали зеленую шаровую молнию, но на самом деле это оранжевый или желтый цвет, который около 4% людей воспринимают как зеленый.