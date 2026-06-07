В Молдавии рассказали, сколько теперь жители платят за электроэнергию

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Жители Молдавии стали платить за электроэнергию в два раза больше, однако доходы населения не выросли, заявил гендиректор крупнейшего в республике энергопоставщика Premier Energy (принадлежит чешскому капиталу, в частности, холдингу EMMA Capital) Хосе Луис Гомес Паскуаль.