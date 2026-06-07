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В Молдавии рассказали, сколько теперь жители платят за электроэнергию - РИА Новости, 07.06.2026
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12:28 07.06.2026
В Молдавии рассказали, сколько теперь жители платят за электроэнергию

Паскуаль: жители Молдавии стали платить за электроэнергию в два раза больше

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Молдавии стали платить за электроэнергию в два раза больше.
  • Разница между новыми тарифами на электроэнергию и зарплатами оказывает серьезное давление на бюджеты домохозяйств.
КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Жители Молдавии стали платить за электроэнергию в два раза больше, однако доходы населения не выросли, заявил гендиректор крупнейшего в республике энергопоставщика Premier Energy (принадлежит чешскому капиталу, в частности, холдингу EMMA Capital) Хосе Луис Гомес Паскуаль.
Снижение тарифов для потребителей остается главным вызовом для энергосектора Молдавии, переживающей затяжной экономический кризис на фоне энергокризиса и разрыва связей с Содружеством Независимых Государств. Местная оппозиция неоднократно обвиняла власти в неспособности справиться с падением уровня жизни.
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"Молдавия и ее граждане перешли от очень низких цен, около 60 евро за мегаватт-час, к 121–127 евро. Это очень большой скачок, а располагаемый доход семей не вырос в той же мере", - цитируют Паскуаля молдавские СМИ, в частности издание "Деньги".
По словам главы компании, разница между тарифами и зарплатами оказывает серьезное давление на бюджеты домохозяйств. Он выразил надежду, что рыночные механизмы и текущие реформы помогут в будущем сократить расходы граждан.
В конце мая Высший совет безопасности Молдавии (аналог Совбеза в РФ) под руководством президента Майи Санду обсуждал риски из-за нестабильности на внешних рынках. Особое внимание на заседании уделили проектам по объединению энергосистемы страны с Румынией и европейской сетью. Была подчеркнута важность снижения потребления энергии в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе, поскольку энергоэффективность представляет собой важный вклад в укрепление энергетической безопасности.
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что проблемы Молдавии с энергобезопасностью стали прямым следствием курса ее властей на разрыв связей с Россией. Как заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук, отказ Кишинева от газа из РФ и закупки энергии на европейских рынках по чрезвычайно высоким ценам привели к колоссальному росту тарифов для молдавского населения.
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