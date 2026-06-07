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Миротворцев начали привлекать к охране центров лечения Эболы в ДРК - РИА Новости, 07.06.2026
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01:38 07.06.2026
Миротворцев начали привлекать к охране центров лечения Эболы в ДРК

Миротворцев ООН начали привлекать к охране центров лечения Эболы в ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaПохороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миротворцев ООН начали привлекать к охране центров лечения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.
  • Мобильная база голубых касок МООНСДРК развернута в городе Монгбвалу для помощи службам безопасности.
  • Контингенты безопасности вокруг центров лечения Эболы также усиливают в городах Рвампара и Буниа.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миротворцев ООН начали привлекать к охране центров лечения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) на фоне недоверия населения к мерам борьбы с болезнью, сообщает местная радиостанция Okapi.
"В (провинции – ред.) Итури безопасность усиливают уже несколько дней вокруг центров лечения Эболы и санитарных структур, задействованных в борьбе с эпидемией … среди принятых мер была развернута мобильная база голубых касок МООНСДРК (Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго – ред.) в (городе – ред.) Монгбвалу … чтобы помочь службам безопасности", - отмечает радиостанция.
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Миротворцев отправляют для защиты медиков и медицинских объектов на фоне распространения дезинформации и недоверия среди населения к мерам борьбы с Эболой.
По данным радиостанции, контингенты безопасности вокруг центров лечения Эболы в ДР Конго также усиливают в городах Рвампара и Буниа.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Число подтвержденных случаев заражения в ДРК достигло 488, из них летальных исходов - 86.
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