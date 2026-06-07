Папа Лев XIV прибывает на площадь Сибелес в Мадриде, чтобы возглавить мессу

Папа Лев XIV прибывает на площадь Сибелес в Мадриде, чтобы возглавить мессу

© AP Photo / Alessandra Tarantino Папа Лев XIV прибывает на площадь Сибелес в Мадриде, чтобы возглавить мессу

Более миллиона человек собрались в Мадриде на мессе папы Римского

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 1,1 миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского Льва XIV.

Перед началом богослужения Лев XIV проехал по нескольким улицам Мадрида, а у площади Сибелес его встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.

"По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру", - сказал сотрудник испанской полиции агентству.

Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра: многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана , веерами и бутылками воды, а группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена.

Перед началом богослужения Лев XIV проехал по нескольким улицам Мадрида на автомобиле. У площади Сибелес его встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда, который вручил понтифику ключ от города.

"Никто не может преклонять колени перед Господом и презирать брата своего", - сказал понтифик во время проповеди.

Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Лев XIV также заявил, что историческая религиозность Испании не должна превращаться в музей прошлого, а должна стать школой веры, способной вдохновлять сосуществование, солидарность и уважение к ближнему. Он призвал верующих отказаться от эгоизма, равнодушия, удобной и частной веры.

Среди пришедших были семьи с детьми, священники, монахини, паломники из разных регионов Испании и иностранцы. Часть верующих занимала места с 4-5 часов утра, а некоторые молодые люди провели ночь на улице, чтобы оказаться ближе к месту проведения мессы.

В центре Мадрида действовали усиленные меры безопасности: доступ к площади Сибелес и прилегающим улицам был организован через отдельные сектора, часть проходов контролировали сотрудники полиции и волонтеры.