Рейтинг@Mail.ru
Более миллиона человек собрались в Мадриде на мессе папы Римского - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:46 07.06.2026 (обновлено: 16:24 07.06.2026)
Более миллиона человек собрались в Мадриде на мессе папы Римского

Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Лев XIV прибывает на площадь Сибелес в Мадриде, чтобы возглавить мессу
Папа Лев XIV прибывает на площадь Сибелес в Мадриде, чтобы возглавить мессу - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Лев XIV прибывает на площадь Сибелес в Мадриде, чтобы возглавить мессу
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1,1 миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского Льва XIV.
  • Перед началом богослужения Лев XIV проехал по нескольким улицам Мадрида, а у площади Сибелес его встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.
"По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру", - сказал сотрудник испанской полиции агентству.
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Петрова поста
Вчера, 02:24
Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра: многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды, а группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена.
Перед началом богослужения Лев XIV проехал по нескольким улицам Мадрида на автомобиле. У площади Сибелес его встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда, который вручил понтифику ключ от города.
"Никто не может преклонять колени перед Господом и презирать брата своего", - сказал понтифик во время проповеди.
Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Лев XIV также заявил, что историческая религиозность Испании не должна превращаться в музей прошлого, а должна стать школой веры, способной вдохновлять сосуществование, солидарность и уважение к ближнему. Он призвал верующих отказаться от эгоизма, равнодушия, удобной и частной веры.
Среди пришедших были семьи с детьми, священники, монахини, паломники из разных регионов Испании и иностранцы. Часть верующих занимала места с 4-5 часов утра, а некоторые молодые люди провели ночь на улице, чтобы оказаться ближе к месту проведения мессы.
В центре Мадрида действовали усиленные меры безопасности: доступ к площади Сибелес и прилегающим улицам был организован через отдельные сектора, часть проходов контролировали сотрудники полиции и волонтеры.
Визит Льва XIV в Испанию проходит с 6 по 12 июня. Понтифик будет находиться в Мадриде до 9 июня, затем посетит Барселону и Канарские острова. В обеспечении безопасности визита понтифика задействовали более 15 тысяч сотрудников разных подразделений. В Мадриде будут работать 9,7 тысячи полицейских, в Барселоне - 600, в Лас-Пальмасе - 1,2 тысячи, на Тенерифе - тысяча.
Луна восходит над статуей Пачакутека Юпанки в Куско, Перу - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Кругом лишь золото". Ученые нашли мифический город из испанских рукописей
Вчера, 08:00
 
РелигияВ миреИспанияБарселона (город)Мадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала