Более миллиона человек собрались в Мадриде на мессе папы Римского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 1,1 миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского Льва XIV.
- Перед началом богослужения Лев XIV проехал по нескольким улицам Мадрида, а у площади Сибелес его встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.
"По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру", - сказал сотрудник испанской полиции агентству.
Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра: многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды, а группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена.
"Никто не может преклонять колени перед Господом и презирать брата своего", - сказал понтифик во время проповеди.
Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Лев XIV также заявил, что историческая религиозность Испании не должна превращаться в музей прошлого, а должна стать школой веры, способной вдохновлять сосуществование, солидарность и уважение к ближнему. Он призвал верующих отказаться от эгоизма, равнодушия, удобной и частной веры.
Среди пришедших были семьи с детьми, священники, монахини, паломники из разных регионов Испании и иностранцы. Часть верующих занимала места с 4-5 часов утра, а некоторые молодые люди провели ночь на улице, чтобы оказаться ближе к месту проведения мессы.
В центре Мадрида действовали усиленные меры безопасности: доступ к площади Сибелес и прилегающим улицам был организован через отдельные сектора, часть проходов контролировали сотрудники полиции и волонтеры.
Визит Льва XIV в Испанию проходит с 6 по 12 июня. Понтифик будет находиться в Мадриде до 9 июня, затем посетит Барселону и Канарские острова. В обеспечении безопасности визита понтифика задействовали более 15 тысяч сотрудников разных подразделений. В Мадриде будут работать 9,7 тысячи полицейских, в Барселоне - 600, в Лас-Пальмасе - 1,2 тысячи, на Тенерифе - тысяча.