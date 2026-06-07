Рейтинг@Mail.ru
Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 07.06.2026
Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией

Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
  • Сначала три лидера проведут переговоры в формате Е3. После этого к ним присоединится Зеленский.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, передает корреспондент РИА Новости.
Мерц прибыл на несколько минут позже Макрона. Его приветствовал лично Стармер у входа в свою резиденцию. Для гостей приготовили красный ковер. У входа в резиденцию повесили флаги четырех стран. Теперь три лидера проведут переговоры в формате Е3. После этого к ним присоединится Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Лидеры "евротройки" обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с Россией
Вчера, 17:47
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин рассказал, кто должен заниматься переговорами с Украиной
5 июня, 18:16
 
В миреФридрих МерцГерманияВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала