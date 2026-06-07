Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
- Сначала три лидера проведут переговоры в формате Е3. После этого к ним присоединится Зеленский.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.