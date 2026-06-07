Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией

ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, передает корреспондент РИА Новости.