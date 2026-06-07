Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит Владимира Зеленского в Лондон свидетельствует о намерении Европы продолжать оказывать военную поддержку Киеву, пишет финский политик Армандо Мема.
- Он добавил, что крайне важно найти дипломатические решение для урегулирования конфликта, но Европа не хочет этого и может нарваться на ответ России, если будет продолжать свою агрессивную политику.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в столицу Британии свидетельствует о намерении Европы продолжать накачивать Киев оружием, пишет финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россию", — говорится в публикации.
"Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россию", — говорится в публикации.
Мема добавил, что крайне важно найти дипломатическое решение для урегулирования конфликта, но Европа не хочет этого и может нарваться на ответ России, если будет продолжать свою агрессивную политику.
В воскресенье Зеленский посетит с рабочим визитом Великобританию. В Лондоне он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
В воскресенье Зеленский посетит с рабочим визитом Великобританию. В Лондоне он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.