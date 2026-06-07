На Западе раскрыли последствия визита Зеленского в Лондон

Мема добавил, что крайне важно найти дипломатическое решение для урегулирования конфликта, но Европа не хочет этого и может нарваться на ответ России, если будет продолжать свою агрессивную политику.



В воскресенье Зеленский посетит с рабочим визитом Великобританию. В Лондоне он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.