Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли последствия визита Зеленского в Лондон - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 07.06.2026 (обновлено: 19:13 07.06.2026)
На Западе раскрыли последствия визита Зеленского в Лондон

Мема: итогом визита Зеленского в Лондон станут новые поставки вооружений Украине

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Владимира Зеленского в Лондон свидетельствует о намерении Европы продолжать оказывать военную поддержку Киеву, пишет финский политик Армандо Мема.
  • Он добавил, что крайне важно найти дипломатические решение для урегулирования конфликта, но Европа не хочет этого и может нарваться на ответ России, если будет продолжать свою агрессивную политику.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в столицу Британии свидетельствует о намерении Европы продолжать накачивать Киев оружием, пишет финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россию", — говорится в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Западе выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 10:18
Мема добавил, что крайне важно найти дипломатическое решение для урегулирования конфликта, но Европа не хочет этого и может нарваться на ответ России, если будет продолжать свою агрессивную политику.

В воскресенье Зеленский посетит с рабочим визитом Великобританию. В Лондоне он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В США раскрыли, зачем Зеленский на самом деле написал письмо Путину
Вчера, 09:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВладимир ЗеленскийЛондонКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала