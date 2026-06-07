В Новосибирске пропал десятилетний мальчик.

НОВОСИБИРСК, 7 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик в Новосибирске не вернулся с прогулки на улице, сообщает региональный отряд "ЛизаАлерт" на странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным поисковиков, рост мальчика - 150 сантиметров, он нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. На момент пропажи на ребенке были черные шорты, черная футболка, черная кепка и синие кроссовки с белой подошвой.