Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске пропал десятилетний мальчик.
- Шестого июня он ушел гулять и не вернулся.
НОВОСИБИРСК, 7 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик в Новосибирске не вернулся с прогулки на улице, сообщает региональный отряд "ЛизаАлерт" на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Пропал <мальчик> 10 лет, Новосибирск. Шестого июня 2026 года ушел гулять и не вернулся", - говорится в сообщении.
По данным поисковиков, рост мальчика - 150 сантиметров, он нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. На момент пропажи на ребенке были черные шорты, черная футболка, черная кепка и синие кроссовки с белой подошвой.
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