Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэль Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Франции вышел на Даунинг-стрит пешком через черный ход с территории британского МИД. Он помахал журналистам, после чего его приветствовал Стармер. Затем лидеры удалились внутрь резиденции.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн якобы посетил Москву в феврале. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.