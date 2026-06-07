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Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией - РИА Новости, 07.06.2026
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21:21 07.06.2026
Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с Россией

Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения переговоров с РФ по Украине

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Франции вышел на Даунинг-стрит пешком через черный ход с территории британского МИД. Он помахал журналистам, после чего его приветствовал Стармер. Затем лидеры удалились внутрь резиденции.
Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит
Вчера, 21:17
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн якобы посетил Москву в феврале. Позднее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой единственным решением.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Вчера, 21:20
 
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