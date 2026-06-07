Жительница Подмосковья выиграла в лотерею благодаря карте желаний

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жительница Подмосковья выиграла почти 16 миллионов рублей в лотерею благодаря карте желаний, на которой была ее давняя мечта - строительство дома, на что девушка и собирается потратить выигрыш, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".

Победительница рассказала в интервью, что повесила карту на видном месте на холодильнике. На ней был изображен дом, о котором они с мужем мечтали давно. В день розыгрыша девушка спросонья выбрала несколько билетов в приложении, а когда позже увидела сумму выигрыша, то не сразу поняла, что выиграла 16 миллионов рублей.