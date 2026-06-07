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Жительница Подмосковья выиграла в лотерею благодаря карте желаний - РИА Новости, 07.06.2026
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07:27 07.06.2026
Жительница Подмосковья выиграла в лотерею благодаря карте желаний

Жительница Подмосковья выиграла 16 млн рублей благодаря карте желаний

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© iStock.com / Ralf Geithe
Лотерейный билет . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Подмосковья выиграла почти 16 миллионов рублей в лотерею.
  • На карте желаний победительницы было изображено ее давнее желание — строительство дома.
  • Выигрыш пара планирует потратить на покупку участка и строительство дома мечты.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жительница Подмосковья выиграла почти 16 миллионов рублей в лотерею благодаря карте желаний, на которой была ее давняя мечта - строительство дома, на что девушка и собирается потратить выигрыш, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Карта желаний на холодильнике помогла медсестре из Подмосковья выиграть в лотерею от "Столото" почти 16 миллионов рублей" - сообщили в компании.
Победительница рассказала в интервью, что повесила карту на видном месте на холодильнике. На ней был изображен дом, о котором они с мужем мечтали давно. В день розыгрыша девушка спросонья выбрала несколько билетов в приложении, а когда позже увидела сумму выигрыша, то не сразу поняла, что выиграла 16 миллионов рублей.
Счастливица работает медсестрой в поликлинике, выходные любит проводить с мужем и кошкой. Выигрыш они планируют потратить на покупку участка и строительство дома мечты.
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