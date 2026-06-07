В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки и теплохода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Кама в Удмуртии произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода.
- В результате происшествия погиб 38-летний мужчина.
УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина погиб при столкновении моторной лодки и самоходного грузового теплохода на реке Кама в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.
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"На реке Кама Каракулинского района произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что два маломерных судна в темное время суток вышли в акваторию Камы для рыбалки, сообщает ведомство.
"В какой-то момент водитель одного из них, пересекая судовой ход, не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход - произошло столкновение левым бортом по носовой части. К сожалению, 38-летний судоводитель погиб", - приводятся слова начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Удмуртии Андрея Машкина.
На Камчатке человек погиб при утилизации судна
6 декабря 2025, 16:03