В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки и теплохода

УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина погиб при столкновении моторной лодки и самоходного грузового теплохода на реке Кама в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.

"На реке Кама Каракулинского района произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина", - говорится в сообщении .

Предварительно установлено, что два маломерных судна в темное время суток вышли в акваторию Камы для рыбалки, сообщает ведомство.