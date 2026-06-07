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В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки и теплохода - РИА Новости, 07.06.2026
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10:00 07.06.2026 (обновлено: 10:01 07.06.2026)
В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки и теплохода

В Удмуртии мужчина на моторной лодке погиб после столкновения с теплоходом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Кама в Удмуртии произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода.
  • В результате происшествия погиб 38-летний мужчина.
УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина погиб при столкновении моторной лодки и самоходного грузового теплохода на реке Кама в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.
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"На реке Кама Каракулинского района произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что два маломерных судна в темное время суток вышли в акваторию Камы для рыбалки, сообщает ведомство.
"В какой-то момент водитель одного из них, пересекая судовой ход, не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход - произошло столкновение левым бортом по носовой части. К сожалению, 38-летний судоводитель погиб", - приводятся слова начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Удмуртии Андрея Машкина.
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