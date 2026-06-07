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В Новосибирске нашли пропавшего накануне десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.06.2026
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18:49 07.06.2026
В Новосибирске нашли пропавшего накануне десятилетнего мальчика

ЛизаАлерт: в Новосибирске нашли пропавшего накануне 10-летнего мальчика

© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятилетний мальчик пропал в Кировском районе Новосибирска 6 июня 2026 года.
  • Пропавшего мальчика нашли живым, поиск завершен.
НОВОСИБИРСК, 7 июн - РИА Новости. Пропавшего в Новосибирске в минувшую субботу 10-летнего мальчика нашли, поиск завершен, сообщает региональный отряд "ЛизаАлерт" на странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в отряде сообщили, что мальчик 6 июня 2026 года в Кировском районе Новосибирска ушел гулять и не вернулся с прогулки. Были организованы поиски.
"Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!" - говорится в сообщении.
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