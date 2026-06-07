Лантратова планирует встретиться с омбудсменом Рады

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в Россию Яна Лантратова планирует встретиться с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

Омбудсмены договорились наладить "дорожную карту взаимодействия" и обсудили сотрудничество при экстренных ситуациях.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

Она подчеркнула, что в пятницу на территории Белоруссии провела первую встречу с украинским омбудсменом. Тогда же три семьи вернулись к близким в Россию Украины , пять человек отправились на Украину.

"Мы договорились в ближайшее время о совместной встрече", - сказала Лантратова в эфире телеканала " Соловьев Live ".

Она также рассказала, что после возвращения россиян на Родину в пятницу, в ее аппарат поступило большое количество сообщений.

"Мы договорились для себя наладить такую дорожную карту взаимодействия. Когда, с какой периодичностью, какие письма мы будем отрабатывать от друг друга", - добавила уполномоченный.