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Лантратова планирует встретиться с омбудсменом Рады - РИА Новости, 07.06.2026
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22:01 07.06.2026
Лантратова планирует встретиться с омбудсменом Рады

Лантратова планирует встретиться с омбудсменом Рады Лубинцом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в Россию Яна Лантратова планирует встретиться с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
  • Омбудсмены договорились наладить "дорожную карту взаимодействия" и обсудили сотрудничество при экстренных ситуациях.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
Она подчеркнула, что в пятницу на территории Белоруссии провела первую встречу с украинским омбудсменом. Тогда же три семьи вернулись к близким в Россию с Украины, пять человек отправились на Украину.
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"Мы договорились в ближайшее время о совместной встрече", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Она также рассказала, что после возвращения россиян на Родину в пятницу, в ее аппарат поступило большое количество сообщений.
"Мы договорились для себя наладить такую дорожную карту взаимодействия. Когда, с какой периодичностью, какие письма мы будем отрабатывать от друг друга", - добавила уполномоченный.
Кроме того, по словам Лантратовой, омбудсмены обсудили взаимодействие при возникновении экстренных ситуаций.
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