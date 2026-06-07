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Лантратова надеется на скорое возвращение шести жителей Курской области - РИА Новости, 07.06.2026
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21:24 07.06.2026
Лантратова надеется на скорое возвращение шести жителей Курской области

Лантратова надеется на скорое возвращение с Украины 6 жителей Курской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что список из шести жителей Курской области, удерживаемых на Украине, находится на проработке.
  • Она отметила, что уже удалось вернуть 165 жителей региона.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Список из шести жителей Курской области, удерживаемых на Украине, находится на проработке, граждане могут в ближайшее время вернуться в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что в пятницу провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом, на которой обсудила с ним вопрос возвращения курских жителей, которые продолжают оставаться на территории Украины.
"На сегодняшний момент удалось вернуть 165 курян, и сейчас еще список из шести человек, он находится на проработке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вернуть их", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Курская областьРоссияУкраинаЯна ЛантратоваДмитрий Лубинец
 
 
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