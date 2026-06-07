Лантратова надеется на скорое возвращение шести жителей Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что список из шести жителей Курской области, удерживаемых на Украине, находится на проработке.
- Она отметила, что уже удалось вернуть 165 жителей региона.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Список из шести жителей Курской области, удерживаемых на Украине, находится на проработке, граждане могут в ближайшее время вернуться в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что в пятницу провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом, на которой обсудила с ним вопрос возвращения курских жителей, которые продолжают оставаться на территории Украины.
"На сегодняшний момент удалось вернуть 165 курян, и сейчас еще список из шести человек, он находится на проработке. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вернуть их", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Соловьев Live".