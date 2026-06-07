Лантратова передала Лубинцу письма военнопленным от их семей

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что во время встречи с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом в пятницу передала ему письма российским военнопленным от их семей.