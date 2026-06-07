Лантратова передала Лубинцу письма военнопленным от их семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала омбудсмену Верховной рады Дмитрию Лубинцу письма российским военнопленным от их семей.
- Омбудсмены договорились на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что во время встречи с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом в пятницу передала ему письма российским военнопленным от их семей.
В пятницу на территории Белоруссии Лантратова провела первую встречу с украинским коллегой. По ее словам, омбудсмены договорились продолжить на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких.
"Мы уже во время встречи обменялись списками некоторыми, обменялись письмами", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Она также рассказала, что во время своей рабочей поездки в Ростовскую область к ней на прием пришло несколько семей, чьи дети находятся в плену.
"Родители передали мне письма. Все эти письма я передала моему коллеге", - добавила Лантратова.