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Лантратова передала Лубинцу письма военнопленным от их семей - РИА Новости, 07.06.2026
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21:15 07.06.2026
Лантратова передала Лубинцу письма военнопленным от их семей

Лантратова передала Лубинцу письма российским военнопленным от их семей

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала омбудсмену Верховной рады Дмитрию Лубинцу письма российским военнопленным от их семей.
  • Омбудсмены договорились на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что во время встречи с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом в пятницу передала ему письма российским военнопленным от их семей.
В пятницу на территории Белоруссии Лантратова провела первую встречу с украинским коллегой. По ее словам, омбудсмены договорились продолжить на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких.
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"Мы уже во время встречи обменялись списками некоторыми, обменялись письмами", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Она также рассказала, что во время своей рабочей поездки в Ростовскую область к ней на прием пришло несколько семей, чьи дети находятся в плену.
"Родители передали мне письма. Все эти письма я передала моему коллеге", - добавила Лантратова.
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