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Лантратова ведет переговоры с Лубинцом о возвращении с Украины десяти семей - РИА Новости, 07.06.2026
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20:40 07.06.2026
Лантратова ведет переговоры с Лубинцом о возвращении с Украины десяти семей

Лантратова ведет переговоры с Лубинцом о возвращении десяти семей с Украины в РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова ведет переговоры с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по вопросу возвращения в Россию членов десяти семей.
  • В рамках первой встречи трех семей удалось воссоединить, пять человек отправились к своим близким на Украину.
  • Она добавила, что Москва и Киеву договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ведет переговоры с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по вопросу возвращения в Россию с территории Украины членов десяти семей.
Она отметила, что в пятницу провела первую встречу с украинским коллегой, в рамках которой три семьи вернулись в Россию, а пять человек отправились к своим близким на Украину.
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"У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Кроме того, российский омбудсмен подчеркнула, что договорилась с украинским коллегой о взаимном обмене списками гражданских, кого РФ и Украина хотят забрать и кого готовы отдать. Помимо этого они обсудили вопрос возвращения курских жителей, которые продолжают оставаться на территории Украины.
"Также, конечно, говорили о важности возвращения домой молодых совсем ребят, которым 18, 19, 20 лет, которые находятся в плену. Для себя это тоже считаем важным направлением и приоритетом", - подчеркнула она.
Россия и Украина договорились взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Лантратова рассказала, что из-за отсутствия дипотношений семьи умерших бойцов, проживающие в другой стране, не могут получить справки для выплат от государства.
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УкраинаРоссияЯна ЛантратоваДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
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