В Кузбассе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Пьяный водитель устроил ДТП в Кузбассе, четыре человека погибли, среди них несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в воскресенье.

Ведомство уточняет, что авария произошла в субботу вечером.

"По версии следствия, 39-летний местный житель, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Мужчина допустил нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, совершил выезд на левую обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля… Водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, в числе которых несовершеннолетний, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия медиков", – сообщает ведомство.

Уточняется, что одна из пострадавших доставлена в больницу.

« "По данному факту следователем регионального ведомства возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", – говорится в релизе.