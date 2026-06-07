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В Кузбассе пьяный водитель устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 07.06.2026
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11:31 07.06.2026 (обновлено: 12:34 07.06.2026)
В Кузбассе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В Кузбассе четыре человека погибли в устроенном пьяным водителем ДТП

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramПоследствия ДТП в Кузбассе
Последствия ДТП в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Последствия ДТП в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Пьяный водитель устроил ДТП в Кузбассе, четыре человека погибли, среди них несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в воскресенье.
Ведомство уточняет, что авария произошла в субботу вечером.
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"По версии следствия, 39-летний местный житель, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Мужчина допустил нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, совершил выезд на левую обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля… Водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, в числе которых несовершеннолетний, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия медиков", – сообщает ведомство.
Уточняется, что одна из пострадавших доставлена в больницу.
«

"По данному факту следователем регионального ведомства возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", – говорится в релизе.

В данный момент следователи продолжают работу на месте аварии. Для выяснения всех обстоятельств ДТП в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. Также назначены медицинские и дактилоскопическая судебные экспертизы.
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