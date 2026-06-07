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В Курской области мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по остановке - РИА Новости, 07.06.2026
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В Курской области мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по остановке

Хинштейн: мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по остановке в селе Ивановское

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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Ивановское Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ по остановке пострадал местный житель.
  • Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану височной области.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в селе Ивановское Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ по остановке, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"В результате атаки БПЛА по остановке около автовокзала в селе Ивановское Рыльского района пострадал местный житель", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану височной области. Ему оказана первая помощь. Также из-за удара поврежден грузовой автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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