В Курской области мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по остановке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Ивановское Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ по остановке пострадал местный житель.
- Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану височной области.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в селе Ивановское Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ по остановке, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"В результате атаки БПЛА по остановке около автовокзала в селе Ивановское Рыльского района пострадал местный житель", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану височной области. Ему оказана первая помощь. Также из-за удара поврежден грузовой автомобиль.
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