Рейтинг@Mail.ru
Куратор проекта "Императорский маршрут" Громова восхитилась природой Самары - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 07.06.2026
Куратор проекта "Императорский маршрут" Громова восхитилась природой Самары

Куратор проекта "Императорский маршрут" Громова поразилась природой Самары

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАнна Громова
Анна Громова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Анна Громова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создатель и куратор проекта «Императорский маршрут» Анна Громова восхитилась природой Самарской области.
  • В Струковском саду в Самаре началась акция «День белого цветка».
  • В рамках акции работает благотворительная ярмарка местных производителей, собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО в трудной жизненной ситуации.
САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова восхитилась природой Самарской области.
"Дорогие самарцы, вчера летела из Москвы и вам завидовала… Ту красоту, которая охватывала глаз из иллюминатора, было невозможно описать. Это потрясающе: белые горы, дивные холмы, поросшие яркой зеленью. Это пейзаж, который не сравним ни с чем. Никогда не видела такой красоты", - сказала Громова на открытии акции "Белый цветок в Самаре".
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Россия и Китай снимут несколько исторических фильмов, заявила Любимова
6 июня, 14:47
В воскресенье в Струковском саду в Самаре началась акция "День белого цветка". Ее открыли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. В рамках акции работает благотворительная ярмарка местных производителей, собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО в трудной жизненной ситуации.
"День белого цветка" пришел в Россию после присоединения страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. В наши дни благотворительная акция проходит в 40 городах и 33 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
Кадр из фильма Война и мир - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным
6 июня, 14:31
 
Самарская областьРоссияМоскваВячеслав ФедорищевЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала