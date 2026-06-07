Куратор проекта "Императорский маршрут" Громова восхитилась природой Самары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создатель и куратор проекта «Императорский маршрут» Анна Громова восхитилась природой Самарской области.
- В Струковском саду в Самаре началась акция «День белого цветка».
- В рамках акции работает благотворительная ярмарка местных производителей, собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО в трудной жизненной ситуации.
САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова восхитилась природой Самарской области.
"Дорогие самарцы, вчера летела из Москвы и вам завидовала… Ту красоту, которая охватывала глаз из иллюминатора, было невозможно описать. Это потрясающе: белые горы, дивные холмы, поросшие яркой зеленью. Это пейзаж, который не сравним ни с чем. Никогда не видела такой красоты", - сказала Громова на открытии акции "Белый цветок в Самаре".
В воскресенье в Струковском саду в Самаре началась акция "День белого цветка". Ее открыли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. В рамках акции работает благотворительная ярмарка местных производителей, собранные средства пойдут на поддержку семей участников СВО в трудной жизненной ситуации.
"День белого цветка" пришел в Россию после присоединения страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. В наши дни благотворительная акция проходит в 40 городах и 33 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".