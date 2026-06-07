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Песков: Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины - РИА Новости, 07.06.2026
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13:21 07.06.2026
Песков: Россия приняла во внимание заявления, что США на стороне Украины

Песков: Россия принимает во внимание заявления, что США на стороне Украины

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание заявления о поддержке США Украины.
  • Москва видит искреннее желание Дональда Трампа завершить конфликт и ценит его политическую волю.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия принимает во внимание заявления, что США на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.
«
"Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
При этом Москва видит, что президент США Дональд Трамп искренне хотел бы завершения конфликта, и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков.
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