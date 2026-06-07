Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кот Ларри, главный мышелов Великобритании, сбежал с территории резиденции премьера на Даунинг-стрит перед прибытием Владимира Зеленского.
- Лидеры стран Е3 проводят переговоры без Зеленского, который прибудет позже.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал перед прибытием Владимира Зеленского на Даунинг-стрит для переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
Лидеры проводят переговоры в формате Е3 без Зеленского, который прибудет позже.
Через примерно 20 минут после начала переговоров кот Ларри вышел из двери резиденции премьера и ушел на соседнюю территорию, где расположен британский МИД.
Позже, после прибытия Зеленского, Ларри вернулся и сидел некоторое время у двери, пока его не впустили, однако 10 минут спустя снова убежал из резиденции и пошел гулять по территории, огороженной для журналистов, после чего снова ушел в неизвестном направлении.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит главным мышеловом с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалованье в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре.