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Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит - РИА Новости, 07.06.2026
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21:17 07.06.2026 (обновлено: 22:03 07.06.2026)
Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит

Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на переговоры по Украине

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кот Ларри, главный мышелов Великобритании, сбежал с территории резиденции премьера на Даунинг-стрит перед прибытием Владимира Зеленского.
  • Лидеры стран Е3 проводят переговоры без Зеленского, который прибудет позже.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал перед прибытием Владимира Зеленского на Даунинг-стрит для переговоров по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее прибыл на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
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Через примерно 20 минут после начала переговоров кот Ларри вышел из двери резиденции премьера и ушел на соседнюю территорию, где расположен британский МИД.
Позже, после прибытия Зеленского, Ларри вернулся и сидел некоторое время у двери, пока его не впустили, однако 10 минут спустя снова убежал из резиденции и пошел гулять по территории, огороженной для журналистов, после чего снова ушел в неизвестном направлении.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит главным мышеловом с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалованье в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре.
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