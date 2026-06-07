Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит

Через примерно 20 минут после начала переговоров кот Ларри вышел из двери резиденции премьера и ушел на соседнюю территорию, где расположен британский МИД.

Позже, после прибытия Зеленского, Ларри вернулся и сидел некоторое время у двери, пока его не впустили, однако 10 минут спустя снова убежал из резиденции и пошел гулять по территории, огороженной для журналистов, после чего снова ушел в неизвестном направлении.