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В Косово открылись избирательные участки на выборах - РИА Новости, 07.06.2026
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08:15 07.06.2026 (обновлено: 08:17 07.06.2026)
В Косово открылись избирательные участки на выборах

В Косово началось голосование на третьих с начала 2025 года выборах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг самопровозглашенной республики Косово
Флаг самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг самопровозглашенной республики Косово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В самопровозглашенной республике Косово открылись избирательные участки на "парламентских" выборах.
  • На 120 мест в "парламенте" претендуют 17 партий, три коалиции и один независимый кандидат.
БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Избирательные участки на третьих с начала 2025 года "парламентских" выборах открылись в самопровозглашенной республике Косово в воскресенье, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Приштине.
Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск), голосование продлится до 19.00 (20.00 мск). Всего действует более 2,5 тысяч мест для голосования. Правом голоса по данным ЦИК обладают 2 092 174 человека, из них 132 212 – за границей. Волеизъявление в 30 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики за рубежом состоялось в субботу.
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Движение "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти нуждается в убедительном большинстве голосов для формирования правящего большинства. Для Курти нынешний "премьерский" срок уже третий с марта 2021 года.
Крупнейшие оппозиционные силы: Демократическая партия Косово (PDK) находящегося под спецсудом в Гааге экс-президента Хашима Тачи и других бывших полевых командиров "Освободительной армии Косово", умеренно-еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) и Альянс за будущее Косово (AAK) экс-премьера Рамуша Харадиная, который был освобожден от обвинений в военных преступлениях 1998-1999 годов после гибели при разных обстоятельствах более 10 свидетелей.
Всего на 120 мест в "парламенте" претендуют 17 партий, три коалиции и один независимый кандидат. По "конституции" 10 мест зарезервировано для местных сербов, еще 10 для представителей остальных национальных меньшинств.
Косовоалбанская полиция 19 мая задержала по подозрению в давлении на избирателей пятерых директоров медицинских и образовательных учреждений в сербских районах Косово и Метохии, сотрудники учреждений с тех пор проводят мирные протесты.
Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" призывала освободить пятерых задержанных сербов в Косово и Метохии.
Предыдущие выборы в косовское "заксобрание" прошли 9 февраля и 28 декабря 2025 года. По их итогам "Сербский список" получил девять из 10 мандатов, отведенных для сербского меньшинства.
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В миреКосовоПриштинаГаагаАльбин КуртиХашим ТачиОсвободительная армия Косово
 
 
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