Краткий пересказ от РИА ИИ В самопровозглашенной республике Косово открылись избирательные участки на "парламентских" выборах.

На 120 мест в "парламенте" претендуют 17 партий, три коалиции и один независимый кандидат.

БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Избирательные участки на третьих с начала 2025 года "парламентских" выборах открылись в самопровозглашенной республике Косово в воскресенье, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Приштине.

Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск), голосование продлится до 19.00 (20.00 мск). Всего действует более 2,5 тысяч мест для голосования. Правом голоса по данным ЦИК обладают 2 092 174 человека, из них 132 212 – за границей. Волеизъявление в 30 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики за рубежом состоялось в субботу.

Движение "Самоопределение" премьера с техническим мандатом Альбина Курти нуждается в убедительном большинстве голосов для формирования правящего большинства. Для Курти нынешний "премьерский" срок уже третий с марта 2021 года.

Крупнейшие оппозиционные силы: Демократическая партия Косово (PDK) находящегося под спецсудом в Гааге экс-президента Хашима Тачи и других бывших полевых командиров " Освободительной армии Косово ", умеренно-еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) и Альянс за будущее Косово (AAK) экс-премьера Рамуша Харадиная, который был освобожден от обвинений в военных преступлениях 1998-1999 годов после гибели при разных обстоятельствах более 10 свидетелей.

Всего на 120 мест в "парламенте" претендуют 17 партий, три коалиции и один независимый кандидат. По "конституции" 10 мест зарезервировано для местных сербов, еще 10 для представителей остальных национальных меньшинств.

Косовоалбанская полиция 19 мая задержала по подозрению в давлении на избирателей пятерых директоров медицинских и образовательных учреждений в сербских районах Косово и Метохии, сотрудники учреждений с тех пор проводят мирные протесты.

Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" призывала освободить пятерых задержанных сербов в Косово и Метохии.