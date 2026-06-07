Рейтинг@Mail.ru
КНДР не пойдет на компромисс по ядерному вопросу, заявила Ким Е Чжон - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 07.06.2026 (обновлено: 02:18 07.06.2026)
КНДР не пойдет на компромисс по ядерному вопросу, заявила Ким Е Чжон

Ким Е Чжон: КНДР "ни на йоту" не пойдет на компромисс по ядерному разоружению

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНДР не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения и будет укреплять ядерные силы страны.
  • Ким Е Чжон заявила, что КНДР ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет, так как это было бы нарушением конституции государства.
  • По словам Ким Е Чжон, вокруг КНДР формируется «агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием», проводятся враждебные военные учения и размещаются атомные вооружения.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. КНДР "ни на йоту" не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения, придерживаясь линии на укрепление ядерных сил страны, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, комментируя сообщение властей США о денуклеаризации КНДР.
Ранее Белый дом заявил по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китая.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Эксперт прокомментировал открытие ядерного завода в КНДР
4 июня, 10:25
"КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета... Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны", - сказала Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК.
Она уточнила, что КНДР "ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет", что было бы нарушением конституции государства.
Ким Е Чжон подчеркнула, что вокруг КНДР формируется "агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием", проводятся враждебные военные учения и размещаются атомные вооружения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие КНДР является неотъемлемым правом суверенного государства, необходимым для сдерживания внешней агрессии. Ядерный статус страны также закреплен законодательно.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Небензя назвал санкции СБ ООН против КНДР контрпродуктивными
30 апреля, 18:01
 
В миреКНДРСШАПекинКим Е ЧжонДональд ТрампКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала