КНДР не пойдет на компромисс по ядерному вопросу, заявила Ким Е Чжон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНДР не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения и будет укреплять ядерные силы страны.
- Ким Е Чжон заявила, что КНДР ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет, так как это было бы нарушением конституции государства.
- По словам Ким Е Чжон, вокруг КНДР формируется «агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием», проводятся враждебные военные учения и размещаются атомные вооружения.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. КНДР "ни на йоту" не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения, придерживаясь линии на укрепление ядерных сил страны, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, комментируя сообщение властей США о денуклеаризации КНДР.
Ранее Белый дом заявил по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китая.
"КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета... Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны", - сказала Ким Е Чжон, ее слова приводит ЦТАК.
Она уточнила, что КНДР "ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет", что было бы нарушением конституции государства.
Ким Е Чжон подчеркнула, что вокруг КНДР формируется "агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием", проводятся враждебные военные учения и размещаются атомные вооружения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие КНДР является неотъемлемым правом суверенного государства, необходимым для сдерживания внешней агрессии. Ядерный статус страны также закреплен законодательно.
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