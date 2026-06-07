Климатолог объяснил рост числа погодных аномалий в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Число опасных погодных явлений в мире за последние 40–50 лет выросло примерно в 3–4 раза.

В России за первые 20 лет XXI века в среднем ежегодно наблюдалось 371 опасное явление, наносящее ущерб, причем максимальное число аномалий фиксируется в округах с наибольшей площадью, но наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью.

Климатолог Андрей Киселев отметил, что, хотя данных пока недостаточно для однозначного утверждения, тенденция роста опасных погодных явлений, скорее всего, связана с изменениями климата.

МУРМАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число опасных погодных явлений за последние десятилетия значительно выросло по всему миру, а в России в среднем погодные аномалии в разных частях страны можно наблюдать практически каждый день, и их количество будет расти, что в первую очередь связано с изменением климата, отметил в разговоре с РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

По словам ученого, в среднем во всем мире, по статистике страховых агентств, за последние 40-50 лет число опасных погодных явлений выросло примерно в 3-4 раза. "По статистике Росгидромета , в конце прошлого века в год происходило где-то 150-200 опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли ущерб людям и экономике, а уже в десятых годах этого века число таких случаев увеличилось, по крайней мере, вдвое", - рассказал климатолог.

По статистике, которую привел Киселев , за первые 20 лет нынешнего века, в среднем в России каждый год наблюдалось 371 опасное явление, наносящее ущерб. Они могут быть разными в зависимости от региона - сход лавин, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни и другие. Кроме того, за последние десятилетия климатологи наблюдают и увеличение количества продолжительных жарких дней.

По словам ученого, говорить о том, что эта тенденция обязательно связана с изменениями климата, наблюдающимися в последние десятилетия, можно, но с некоторыми оговорками. "Данных статистики пока еще недостаточно для того, чтобы утверждать с полной уверенностью, что эти процессы на сто процентов связаны с изменениями климата, но, скорее всего, это так, поскольку статистика накапливается. И уже не за горами то время, когда мы сможем говорить об этом более определенно", - сказал Киселев.

Ученый поделился еще одним наблюдением: максимальное число аномалий в России наблюдается в округах с наибольшей площадью. Но если сделать расчет на единицу площади, то окажется, что наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью.