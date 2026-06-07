Рейтинг@Mail.ru
Климатолог объяснил рост числа погодных аномалий в мире - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 07.06.2026
Климатолог объяснил рост числа погодных аномалий в мире

Климатолог Киселев: рост числа погодных аномалий связан с изменением климата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число опасных погодных явлений в мире за последние 40–50 лет выросло примерно в 3–4 раза.
  • В России за первые 20 лет XXI века в среднем ежегодно наблюдалось 371 опасное явление, наносящее ущерб, причем максимальное число аномалий фиксируется в округах с наибольшей площадью, но наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью.
  • Климатолог Андрей Киселев отметил, что, хотя данных пока недостаточно для однозначного утверждения, тенденция роста опасных погодных явлений, скорее всего, связана с изменениями климата.
МУРМАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число опасных погодных явлений за последние десятилетия значительно выросло по всему миру, а в России в среднем погодные аномалии в разных частях страны можно наблюдать практически каждый день, и их количество будет расти, что в первую очередь связано с изменением климата, отметил в разговоре с РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
По словам ученого, в среднем во всем мире, по статистике страховых агентств, за последние 40-50 лет число опасных погодных явлений выросло примерно в 3-4 раза. "По статистике Росгидромета, в конце прошлого века в год происходило где-то 150-200 опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли ущерб людям и экономике, а уже в десятых годах этого века число таких случаев увеличилось, по крайней мере, вдвое", - рассказал климатолог.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30
По статистике, которую привел Киселев, за первые 20 лет нынешнего века, в среднем в России каждый год наблюдалось 371 опасное явление, наносящее ущерб. Они могут быть разными в зависимости от региона - сход лавин, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни и другие. Кроме того, за последние десятилетия климатологи наблюдают и увеличение количества продолжительных жарких дней.
По словам ученого, говорить о том, что эта тенденция обязательно связана с изменениями климата, наблюдающимися в последние десятилетия, можно, но с некоторыми оговорками. "Данных статистики пока еще недостаточно для того, чтобы утверждать с полной уверенностью, что эти процессы на сто процентов связаны с изменениями климата, но, скорее всего, это так, поскольку статистика накапливается. И уже не за горами то время, когда мы сможем говорить об этом более определенно", - сказал Киселев.
Ученый поделился еще одним наблюдением: максимальное число аномалий в России наблюдается в округах с наибольшей площадью. Но если сделать расчет на единицу площади, то окажется, что наиболее подвержены опасным явлениям округа с наименьшей площадью.
"В первую очередь это касается Центрального, Северокавказского и Южного – у них самая маленькая площадь и наибольшее количество опасных явлений. Если же исходить просто из формальных подходов, то самый благополучный федеральный округ – Северо-Западный, наиболее неблагополучный – Южный", - резюмировал эксперт. По его мнению, количество опасных погодных явлений в ближайшие годы в России будет только увеличиваться, однако это не значит, что каждый год будет хуже предыдущего.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет
18 января, 08:22
 
РоссияАндрей КиселевГидрометцентрОбществоКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала