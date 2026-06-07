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В Роспатенте назвали страну-лидера по регистрации товарных знаков в России - РИА Новости, 07.06.2026
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03:42 07.06.2026
В Роспатенте назвали страну-лидера по регистрации товарных знаков в России

Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоспатент
Роспатент - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России.
  • Роспатент является участником всех международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Среди зарубежных стран Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспатента Юрий Зубов.
"В целом, по интенсивности подачи заявок от иностранного бизнеса, все-таки, наверно, это в первую очередь Китайская Народная Республика, где, мы видим, больше всего подается товарных знаков", - сказал Зубов.
Он также напомнил, что Роспатент является участником всех международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, а его правовая и правоприменительная система, система экспертизы гармонизирована с всем мировым сообществом и с патентными системами дружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Роспатент - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
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КитайРоссияЮрий ЗубовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
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