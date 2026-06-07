В Роспатенте назвали страну-лидера по регистрации товарных знаков в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России.
- Роспатент является участником всех международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Среди зарубежных стран Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспатента Юрий Зубов.
"В целом, по интенсивности подачи заявок от иностранного бизнеса, все-таки, наверно, это в первую очередь Китайская Народная Республика, где, мы видим, больше всего подается товарных знаков", - сказал Зубов.
Он также напомнил, что Роспатент является участником всех международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, а его правовая и правоприменительная система, система экспертизы гармонизирована с всем мировым сообществом и с патентными системами дружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России
18 октября 2025, 06:53