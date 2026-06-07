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Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня - РИА Новости, 07.06.2026
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03:22 07.06.2026 (обновлено: 09:48 07.06.2026)
Китай начал специальную морскую операцию недалеко от Тайваня

CGTN: Китай начал специальную морскую операцию в востоку от Тайваня

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня.
  • Она направлена на утверждение административной юрисдикции Пекина.
  • КНР пошла на это в ответ на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пекин приступил к морской операции недалеко от Тайваня, передает CGTN со ссылкой на заявление Минтранса КНР.
«
"Министерство транспорта Китая начало специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от китайского острова Тайвань", — сообщил телеканал.
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Ведомство пояснило, что она нацелена на утверждение административной юрисдикции Пекина, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства.
Предпосылкой стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе. Китай расценил это как серьезное нарушение территориального суверенитета, морских прав и интересов.
По данным тайваньского Центрального новостного агентства, в ответ администрация острова задействовала пять кораблей и патрульные катера береговой охраны.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения со страной.
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