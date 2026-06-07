Врач рассказала, сколько шагов в день достаточно для здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач Юлия Смирнова рассказала, что достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день для здоровья.
- По словам врача, миф про "десять тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио.
- Важна скорость ходьбы, и для здоровья сердца и сосудов достаточно гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю.
МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Проходить 7,5 тысячи шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Она рассказала, что миф про "десять тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Компания выпустила первый шагомер "Манпо-кей", что переводится как "измеритель десяти тысяч шагов". По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.
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"Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно шести-восьми тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой", — отметил врач.
Поэтому, пояснила специалист, не нужно гнаться за круглой цифрой. Лучше гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю — этого достаточно для сердца и сосудов.
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