Врач рассказала, сколько шагов в день достаточно для здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач Юлия Смирнова рассказала, что достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день для здоровья.

По словам врача, миф про "десять тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио.

Важна скорость ходьбы, и для здоровья сердца и сосудов достаточно гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю.

МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Проходить 7,5 тысячи шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

Она рассказала, что миф про "десять тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио . Компания выпустила первый шагомер "Манпо-кей", что переводится как "измеритель десяти тысяч шагов". По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.

"Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно шести-восьми тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой", — отметил врач.