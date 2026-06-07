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Врач рассказала, сколько шагов в день достаточно для здоровья - РИА Новости, 07.06.2026
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03:16 07.06.2026 (обновлено: 10:19 07.06.2026)
Врач рассказала, сколько шагов в день достаточно для здоровья

Врач Смирнова: важно не количество шагов, а скорость ходьбы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди занимаются скандинавской ходьбой в Москве
Люди занимаются скандинавской ходьбой в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди занимаются скандинавской ходьбой в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Юлия Смирнова рассказала, что достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день для здоровья.
  • По словам врача, миф про "десять тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио.
  • Важна скорость ходьбы, и для здоровья сердца и сосудов достаточно гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю.
МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Проходить 7,5 тысячи шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
Она рассказала, что миф про "десять тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Компания выпустила первый шагомер "Манпо-кей", что переводится как "измеритель десяти тысяч шагов". По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.
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"Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно шести-восьми тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой", — отметил врач.
Поэтому, пояснила специалист, не нужно гнаться за круглой цифрой. Лучше гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю — этого достаточно для сердца и сосудов.
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