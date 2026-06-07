В Курской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области два механизатора погибли после атаки беспилотника ВСУ на поле, где работал трактор.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Курской области два человека погибли после удара украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"По предварительной информации, сегодня в селе Первое Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора", — написал он на платформе "Макс".
Дрон взорвался, мужчины погибли на месте, их родным окажут поддержку.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.