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В Курской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ - РИА Новости, 07.06.2026
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21:40 07.06.2026 (обновлено: 22:29 07.06.2026)
В Курской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ

Хинштейн: в Курской области два человека погибли при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОсколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области два механизатора погибли после атаки беспилотника ВСУ на поле, где работал трактор.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Курской области два человека погибли после удара украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"По предварительной информации, сегодня в селе Первое Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора", — написал он на платформе "Макс".

Дрон взорвался, мужчины погибли на месте, их родным окажут поддержку.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
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