Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсоне прогремели взрывы.
- Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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22 июня 2022, 17:18