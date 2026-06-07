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ВС США готовятся провести казни военных впервые за полвека, сообщил ABC - РИА Новости, 07.06.2026
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09:17 07.06.2026 (обновлено: 10:15 07.06.2026)
ВС США готовятся провести казни военных впервые за полвека, сообщил ABC

ABC: ВС США готовятся привести в исполнение смертный приговор четырем военным

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США планируют провести казни военных впервые за более чем полвека.
  • Приказ об исполнении смертного приговора им должен отдать Трамп.
  • Такая мера наказания грозит четырем американцам, осужденным за убийства и изнасилования.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вооруженные силы США планируют провести казни военных впервые за более чем полвека, передает ABC со ссылкой на внутренний документ Сухопутных войск страны.
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"Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ", — сообщил телеканал.
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План под кодовым названием "Решительное правосудие" разослали для внутреннего пользования еще в феврале. Он касается подготовки к такой мере наказания американцев, осужденных за убийства и изнасилования, в тюрьме в городе Терре-Хот, штат Индиана. Ранее там казнили гражданских заключенных.
Нескольким подразделениям армии поручили обеспечить исполнение приказа, если он последует, не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров президентом Дональдом Трампом.
В последний раз, в 1961 году, к исключительной мере наказания в США приговорили рядового Джона Беннетта за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.
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