ВС США готовятся провести казни военных впервые за полвека, сообщил ABC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США планируют провести казни военных впервые за более чем полвека.
- Приказ об исполнении смертного приговора им должен отдать Трамп.
- Такая мера наказания грозит четырем американцам, осужденным за убийства и изнасилования.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вооруженные силы США планируют провести казни военных впервые за более чем полвека, передает ABC со ссылкой на внутренний документ Сухопутных войск страны.
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"Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ", — сообщил телеканал.
План под кодовым названием "Решительное правосудие" разослали для внутреннего пользования еще в феврале. Он касается подготовки к такой мере наказания американцев, осужденных за убийства и изнасилования, в тюрьме в городе Терре-Хот, штат Индиана. Ранее там казнили гражданских заключенных.
Нескольким подразделениям армии поручили обеспечить исполнение приказа, если он последует, не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров президентом Дональдом Трампом.
В последний раз, в 1961 году, к исключительной мере наказания в США приговорили рядового Джона Беннетта за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.
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