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В Приангарье перевернулся катер, на борту которого были два человека - РИА Новости, 07.06.2026
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17:54 07.06.2026
В Приангарье перевернулся катер, на борту которого были два человека

На Усть-Илимском водохранилище перевернулся катер с судоводителем и пассажиром

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации/MAXРабота СК РФ на месте происшествия, где в Приангарье перевернулся катер, на борту которого были два человека
Работа СК РФ на месте происшествия, где в Приангарье перевернулся катер, на борту которого были два человека - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации/MAX
Работа СК РФ на месте происшествия, где в Приангарье перевернулся катер, на борту которого были два человека
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Усть-Илимском водохранилище перевернулся катер КС-100 с судоводителем и пассажиром на борту.
  • Катер затонул, местонахождение людей не установлено.
  • Возбуждено уголовное дело.
ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с происшествием на Усть-Илимском водохранилище, где перевернулся катер с судоводителем и пассажиром, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным СК, в акватории Усть-Илимского водохранилища, на расстоянии около четырех километров от береговой линии, опрокинулся катер КС-100, на борту которого находились судоводитель и пассажир. Судно затонуло. Местонахождения людей не установлено.
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"Следователем Братского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Братская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская область
 
 
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