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В Каире прошла церемония возложения цветов к бюсту Пушкина - РИА Новости, 07.06.2026
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00:43 07.06.2026 (обновлено: 00:53 07.06.2026)
В Каире прошла церемония возложения цветов к бюсту Пушкина

В Каире возложили цветы к бюсту Пушкина в честь Дня русского языка

© Русский дом в КаиреТоржественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина
Торжественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Русский дом в Каире
Торжественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каире 6 июня состоялась торжественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина по случаю Дня русского языка и годовщины со дня рождения поэта.
  • В этот день в парке Аль-Хуррия прошел «Пушкинский субботник», в котором приняли участие члены молодежного клуба Русского дома, учащиеся курсов русского языка и представители египетской партии «Тахия Маср».
  • Участники субботника провели уборку территории, отреставрировали монумент Пушкину, а экологическая и культурная акция завершилась чтением произведений поэта.
КАИР, 7 июн – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина состоялась в субботу, 6 июня, в египетской столице Каире по случаю Дня русского языка и годовщины со дня рождения писателя и поэта, рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков.
Шестого июня отмечались День русского языка и 227-я годовщина со дня рождения Александра Пушкина.
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"Шестого июня в Каире состоялся "Пушкинский субботник", приуроченный ко Дню русского языка. Акция прошла в парке Аль-Хуррия, где находится бюст великого русского писателя и поэта", - сообщил Зайчиков, отметив, что в мероприятии приняли участие члены молодежного клуба Русского дома, учащиеся курсов русского языка и представители египетской партии "Тахия Маср".
По его словам, в рамках субботника участники не только провели уборку прилегающей территории, но и выполнили масштабные работы по благоустройству бюста Пушкину - был восстановлен и отреставрирован сам монумент, обновлен плиточный постамент, а вокруг него высажено почти 70 саженцев фикуса.
"После завершения работ состоялась торжественная церемония возложения цветов к бюсту поэта, в которой приняли участие сотрудники посольства России в Египте во главе с временным поверенным в делах России в Египте Юрием Матвеевым", - сказал Зайчиков.
Он подчеркнул, что во многом благодаря Пушкину русский язык сегодня пользуется значительной популярностью в Египте. Зайчиков выразил надежду на то, что в обозримом будущем русский язык сможет занять достойное место в системе египетского школьного образования как один из изучаемых иностранных языков.
"Экологическая и культурная акция завершилась чтением произведений Пушкина. Знакомые многим поколениям строки великого поэта продекламировали как дети соотечественников, так и представители египетской молодежи", - добавил глава представительства Россотрудничества в Египте.
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