В Каире прошла церемония возложения цветов к бюсту Пушкина

Краткий пересказ от РИА ИИ В Каире 6 июня состоялась торжественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина по случаю Дня русского языка и годовщины со дня рождения поэта.

В этот день в парке Аль-Хуррия прошел «Пушкинский субботник», в котором приняли участие члены молодежного клуба Русского дома, учащиеся курсов русского языка и представители египетской партии «Тахия Маср».

Участники субботника провели уборку территории, отреставрировали монумент Пушкину, а экологическая и культурная акция завершилась чтением произведений поэта.

КАИР, 7 июн – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту Александра Пушкина состоялась в субботу, 6 июня, в египетской столице Каире по случаю Дня русского языка и годовщины со дня рождения писателя и поэта, рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков.

Шестого июня отмечались День русского языка и 227-я годовщина со дня рождения Александра Пушкина

"Шестого июня в Каире состоялся "Пушкинский субботник", приуроченный ко Дню русского языка. Акция прошла в парке Аль-Хуррия, где находится бюст великого русского писателя и поэта", - сообщил Зайчиков, отметив, что в мероприятии приняли участие члены молодежного клуба Русского дома, учащиеся курсов русского языка и представители египетской партии "Тахия Маср".

По его словам, в рамках субботника участники не только провели уборку прилегающей территории, но и выполнили масштабные работы по благоустройству бюста Пушкину - был восстановлен и отреставрирован сам монумент, обновлен плиточный постамент, а вокруг него высажено почти 70 саженцев фикуса.

"После завершения работ состоялась торжественная церемония возложения цветов к бюсту поэта, в которой приняли участие сотрудники посольства России Египте во главе с временным поверенным в делах России в Египте Юрием Матвеевым ", - сказал Зайчиков.

Он подчеркнул, что во многом благодаря Пушкину русский язык сегодня пользуется значительной популярностью в Египте. Зайчиков выразил надежду на то, что в обозримом будущем русский язык сможет занять достойное место в системе египетского школьного образования как один из изучаемых иностранных языков.