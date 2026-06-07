Кадыров рассказал о встрече с инвалидом, которому подарил автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ Рамзан Кадыров рассказал о прогулке по центру Грозного.

Он встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья и подарил ему автомобиль и телефон.

Кадыров отметил, что ему было приятно встретить на улицах большое число жителей и гостей Грозного.

ГРОЗНЫЙ, 7 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о прогулке по центру Грозного, во время которой встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, которому подарил автомобиль и телефон.

"Вместе с дорогими братьями решил прогуляться по центру Грозного , пройтись по его улицам, посмотреть, как живет и развивается наш любимый город. Меня глубоко тронула встреча с молодым парнем Ахмедом прямо в центре Грозного. Будучи инвалидом, ему трудно передвигаться и даже просто стоять на ногах. Тут же на месте принял решение выделить парню от имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автомобиль и телефон", - написал Кадыров в своем Telegram-канале

Он также отметил, что ему было приятно встретить на улицах большое число жителей и гостей Грозного.