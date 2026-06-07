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Кадыров рассказал о встрече с инвалидом, которому подарил автомобиль - РИА Новости, 07.06.2026
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00:12 07.06.2026
Кадыров рассказал о встрече с инвалидом, которому подарил автомобиль

Кадыров рассказал о прогулке, во время которой подарил инвалиду машину

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров рассказал о прогулке по центру Грозного.
  • Он встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья и подарил ему автомобиль и телефон.
  • Кадыров отметил, что ему было приятно встретить на улицах большое число жителей и гостей Грозного.
ГРОЗНЫЙ, 7 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о прогулке по центру Грозного, во время которой встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, которому подарил автомобиль и телефон.
"Вместе с дорогими братьями решил прогуляться по центру Грозного, пройтись по его улицам, посмотреть, как живет и развивается наш любимый город. Меня глубоко тронула встреча с молодым парнем Ахмедом прямо в центре Грозного. Будучи инвалидом, ему трудно передвигаться и даже просто стоять на ногах. Тут же на месте принял решение выделить парню от имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автомобиль и телефон", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что ему было приятно встретить на улицах большое число жителей и гостей Грозного.
"Искренние, добрые, открытые люди подходили для общения и совместных фотографий. Я с большим удовольствием пообщался с ними, услышал много теплых слов и пожеланий", - рассказал глава республики.
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ГрозныйРамзан КадыровОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
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