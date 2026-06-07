Рейтинг@Mail.ru
В экстренных службах рассказали о состоянии попавших в ДТП под Ярославлем - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 07.06.2026 (обновлено: 20:39 07.06.2026)
В экстренных службах рассказали о состоянии попавших в ДТП под Ярославлем

Двое пострадавших в ДТП под Ярославлем туристов находятся в реанимации

© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиДТП в Угличском районе под Ярославлем
ДТП в Угличском районе под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ДТП в Угличском районе под Ярославлем
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две женщины, пострадавшие в ДТП под Ярославлем, находятся в реанимации.
  • Один ребенок с переломом ключицы транспортируется в Ярославль для лечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Две пострадавшие в ДТП под Ярославлем туристки попали в реанимацию, одного ребенка везут на лечение в Ярославль, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"На данный момент неясно, сколько человек будут госпитализировать, пока врачи осматривают пострадавших. Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют в Ярославль", - рассказал собеседник агентства.
В воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что экскурсионный автобус перевернулся в Угличском районе, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет. В прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что туристы - группа из Москвы. Предварительно, причина ДТП - техническая неполадка в автобусе.
ДТП с авто в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Подмосковье двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с автомобилем
Вчера, 20:29
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьУгличский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала