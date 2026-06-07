В экстренных службах рассказали о состоянии попавших в ДТП под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Две пострадавшие в ДТП под Ярославлем туристки попали в реанимацию, одного ребенка везут на лечение в Ярославль, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"На данный момент неясно, сколько человек будут госпитализировать, пока врачи осматривают пострадавших. Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют в Ярославль", - рассказал собеседник агентства.