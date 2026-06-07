В экстренных службах рассказали о состоянии попавших в ДТП под Ярославлем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две женщины, пострадавшие в ДТП под Ярославлем, находятся в реанимации.
- Один ребенок с переломом ключицы транспортируется в Ярославль для лечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Две пострадавшие в ДТП под Ярославлем туристки попали в реанимацию, одного ребенка везут на лечение в Ярославль, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"На данный момент неясно, сколько человек будут госпитализировать, пока врачи осматривают пострадавших. Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют в Ярославль", - рассказал собеседник агентства.
В воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что экскурсионный автобус перевернулся в Угличском районе, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет. В прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что туристы - группа из Москвы. Предварительно, причина ДТП - техническая неполадка в автобусе.