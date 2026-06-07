Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории.
- Системы ПВО Израиля задействованы для перехвата угрозы.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, системы ПВО ведут перехват.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.