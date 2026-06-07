Израиль предупредил США перед ударом по Бейруту, сообщают СМИ

По словам собеседников Axios, израильские власти предупредили Белый дом, что продолжающиеся атаки "Хезболлах" по северу Израиля нарушают режим прекращения огня, и дали понять, что продолжат наносить удары по Бейруту в ответ на каждую атаку со стороны ливанского движения.