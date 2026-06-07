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Израиль предупредил США перед ударом по Бейруту, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.06.2026
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18:40 07.06.2026
Израиль предупредил США перед ударом по Бейруту, сообщают СМИ

Axios: Израиль предупредил США перед ударом по Бейруту

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль предупредил США о планах нанести удар по Бейруту.
  • Армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах".
  • По информации ливанского национального агентства NNA, удары пришлись по двум квартирам в жилых домах.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Израиль заранее предупредил США о том, что планирует нанести удар по Бейруту, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и два других источника.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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"Израиль уведомил администрацию (президента США Дональда) Трампа перед ударом", - говорится в публикации портала со ссылкой на официальное лицо из США и два неназванных источника.
По словам собеседников Axios, израильские власти предупредили Белый дом, что продолжающиеся атаки "Хезболлах" по северу Израиля нарушают режим прекращения огня, и дали понять, что продолжат наносить удары по Бейруту в ответ на каждую атаку со стороны ливанского движения.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
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