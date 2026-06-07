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Израиль заявил об атаке на район Дахия в Бейруте - РИА Новости, 07.06.2026
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15:37 07.06.2026
Израиль заявил об атаке на район Дахия в Бейруте

Израиль заявил об атаке на район Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы "Хезболлы"

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля нанесла удар по району Дахия в Бейруте.
  • По заявлению Израиля, удары были нанесены в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла".
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла", сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"В соответствии с указанием премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, ЦАХАЛ только что нанес удары по штабам террористов в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы территории Израиля со стороны движения "Хезболла", - говорится в заявлении.
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В миреБейрутИзраильБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХезболла
 
 
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