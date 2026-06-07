Израиль заявил об атаке на район Дахия в Бейруте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля нанесла удар по району Дахия в Бейруте.
- По заявлению Израиля, удары были нанесены в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла".
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла", сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"В соответствии с указанием премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, ЦАХАЛ только что нанес удары по штабам террористов в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы территории Израиля со стороны движения "Хезболла", - говорится в заявлении.