Нетаньяху заявил о скором расширении контроля над сектором Газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля в скором времени расширит контроль над сектором Газа до 70% территории анклава с нынешних 60%.
- По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ в настоящее время подавляет палестинское движение ХАМАС и не позволяет ему перевооружаться или атаковать.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70%территории анклава с нынешних 60%, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.
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"В секторе Газа мы со всех сторон подавляем (палестинское движение - ред.) ХАМАС, мы в настоящее время контролируем более 60% территории сектора, и вскоре достигнем 70%. Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас, и мы также ликвидируем их высокопоставленных командиров", - заявил премьер на заседании правительства.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа.