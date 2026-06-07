Нетаньяху заявил о скором расширении контроля над сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70%территории анклава с нынешних 60%, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.