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Нетаньяху заявил о скором расширении контроля над сектором Газа - РИА Новости, 07.06.2026
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15:25 07.06.2026
Нетаньяху заявил о скором расширении контроля над сектором Газа

Нетаньяху пообещал расширить контроль ЦАХАЛ над сектором Газа с 60 до 70%

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля в скором времени расширит контроль над сектором Газа до 70% территории анклава с нынешних 60%.
  • По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ в настоящее время подавляет палестинское движение ХАМАС и не позволяет ему перевооружаться или атаковать.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70%территории анклава с нынешних 60%, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.
«
"В секторе Газа мы со всех сторон подавляем (палестинское движение - ред.) ХАМАС, мы в настоящее время контролируем более 60% территории сектора, и вскоре достигнем 70%. Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас, и мы также ликвидируем их высокопоставленных командиров", - заявил премьер на заседании правительства.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа.
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