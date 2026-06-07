Рейтинг@Mail.ru
Израиль не исключил нанесения "оборонительных" ударов по Ливану, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 07.06.2026
Израиль не исключил нанесения "оборонительных" ударов по Ливану, пишут СМИ

Ynet: Израиль не исключил нанесения "оборонительных" ударов по Ливану

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль не исключает нанесение "оборонительных" ударов по Ливану, несмотря на возобновившееся прекращение огня.
  • Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут, сказал израильский чиновник.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Израиль не исключает нанесение "оборонительных" ударов по Ливану, несмотря на возобновившееся прекращение огня, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с позицией властей.
"Для нас прекращение огня означает прекращение наступательных операций. Мы прекратим проводить наступательные действия и перейдем к оборонительной позиции… Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут", - сказал чиновник порталу.
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана, сообщил источник
4 июня, 12:23
Он также рассказал, что в рамках эксперимента ливанская армия должна завершить разоружение шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень на юге Ливана, чтобы показать, что контролирует эту территорию. По словам чиновника, если эта попытка увенчается успехом, то программу расширят на другие деревни.
В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве.
Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения огня. Руководство ливанского движения "Хезболлах" подчеркнуло, что согласно на прекращение огня только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.
Баннер в Исламабаде перед началом переговоров Ирана и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Чиновники из США, Израиля и Ливана провели телефонный разговор, пишут СМИ
10 апреля, 18:20
 
В миреЛиванИзраильВашингтон (штат)ХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала