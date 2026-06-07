Израиль не исключил нанесения "оборонительных" ударов по Ливану, пишут СМИ

"Для нас прекращение огня означает прекращение наступательных операций. Мы прекратим проводить наступательные действия и перейдем к оборонительной позиции… Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут", - сказал чиновник порталу.