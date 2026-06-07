Израиль не исключил нанесения "оборонительных" ударов по Ливану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль не исключает нанесение "оборонительных" ударов по Ливану, несмотря на возобновившееся прекращение огня.
- Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут, сказал израильский чиновник.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Израиль не исключает нанесение "оборонительных" ударов по Ливану, несмотря на возобновившееся прекращение огня, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с позицией властей.
"Для нас прекращение огня означает прекращение наступательных операций. Мы прекратим проводить наступательные действия и перейдем к оборонительной позиции… Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут", - сказал чиновник порталу.
Он также рассказал, что в рамках эксперимента ливанская армия должна завершить разоружение шиитского движения "Хезболлах" в одной из деревень на юге Ливана, чтобы показать, что контролирует эту территорию. По словам чиновника, если эта попытка увенчается успехом, то программу расширят на другие деревни.
В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве.
Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения огня. Руководство ливанского движения "Хезболлах" подчеркнуло, что согласно на прекращение огня только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.