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Силы Организации красного полумесяца Ирана приведены в полную готовность - РИА Новости, 07.06.2026
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23:40 07.06.2026
Силы Организации красного полумесяца Ирана приведены в полную готовность

Силы Организации красного полумесяца Ирана приведены в полную боевую готовность

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативные силы красного полумесяца Ирана приведены в полную боеготовность в связи с возможностью ответных атак Израиля по Ирану.
  • Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля после угроз ответить на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
ТЕГЕРАН, 7 июн – РИА Новости. Организация красного полумесяца Ирана заявила, что ее оперативные силы приведены в полную боеготовность в связи с возможностью ответных атак Израиля по Ирану.
"В связи с нарушением режима прекращения огня со стороны Израиля в южных пригородах Ливана и с учетом возможности вражеских атак, оперативные силы красного полумесяца по всей стране были приведены в состояние полной готовности", - говорится в заявлении, его цитирует иранский телеканал SNN.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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