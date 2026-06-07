Силы Организации красного полумесяца Ирана приведены в полную готовность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оперативные силы красного полумесяца Ирана приведены в полную боеготовность в связи с возможностью ответных атак Израиля по Ирану.
- Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля после угроз ответить на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
ТЕГЕРАН, 7 июн – РИА Новости. Организация красного полумесяца Ирана заявила, что ее оперативные силы приведены в полную боеготовность в связи с возможностью ответных атак Израиля по Ирану.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.