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Иран закрыл воздушное пространство на западе страны - РИА Новости, 07.06.2026
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23:04 07.06.2026 (обновлено: 23:15 07.06.2026)
Иран закрыл воздушное пространство на западе страны

Mehr: Иран закрыл воздушное пространство на западе страны

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранское агентство Mehr сообщило о закрытии воздушного пространства на западе Ирана.
  • Воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто на западе Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации республики.
"Официальный представитель Организации гражданской авиации страны сообщил о закрытии воздушного пространства в западной части Ирана до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Mehr.
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