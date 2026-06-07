Иран закрыл воздушное пространство на западе страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранское агентство Mehr сообщило о закрытии воздушного пространства на западе Ирана.
- Воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто на западе Ирана, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации республики.
"Официальный представитель Организации гражданской авиации страны сообщил о закрытии воздушного пространства в западной части Ирана до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Mehr.