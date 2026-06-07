Атака на Израиль была лишь предупреждением, заявил Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран считает проведенную атаку на Израиль предупреждением.
- В случае агрессии со стороны США и Израиля Иран готов атаковать все их цели на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Атака на Израиль была лишь предупреждением, Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии, заявил Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР).
"Проведенная сегодня вечером операция была лишь предупреждением. В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.