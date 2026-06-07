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Атака на Израиль была лишь предупреждением, заявил Иран - РИА Новости, 07.06.2026
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22:59 07.06.2026 (обновлено: 23:04 07.06.2026)
Атака на Израиль была лишь предупреждением, заявил Иран

КСИР: атака на Израиль была лишь предупреждением, Иран готов атаковать цели США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран считает проведенную атаку на Израиль предупреждением.
  • В случае агрессии со стороны США и Израиля Иран готов атаковать все их цели на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Атака на Израиль была лишь предупреждением, Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии, заявил Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР).
"Проведенная сегодня вечером операция была лишь предупреждением. В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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