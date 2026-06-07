Иран ударил баллистическими ракетами по израильской базе "Рамат-Давид"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по израильской авиабазе Рамат Давид.
- Атака была осуществлена с помощью баллистических ракет в ответ на действия Израиля в Ливане.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по израильской авиабазе Рамат Давид с помощью баллистических ракет, следует из заявления КСИР.
Отмечается, что проведенная сегодня вечером операция КСИР была лишь предупреждением для Израиля.
"В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе", - добавляет КСИР.
Канцелярия главы израильского правительства ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
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