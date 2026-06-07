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Иран ударил баллистическими ракетами по израильской базе "Рамат-Давид" - РИА Новости, 07.06.2026
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22:49 07.06.2026 (обновлено: 23:35 07.06.2026)
Иран ударил баллистическими ракетами по израильской базе "Рамат-Давид"

КСИР: Иран ударил баллистическими ракетами по израильской базе "Рамат-Давид"

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по израильской авиабазе Рамат Давид.
  • Атака была осуществлена с помощью баллистических ракет в ответ на действия Израиля в Ливане.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по израильской авиабазе Рамат Давид с помощью баллистических ракет, следует из заявления КСИР.
"В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза "Рамат-Давид", с которой осуществлялась агрессия", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Fars.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Атака на Израиль была лишь предупреждением, заявил Иран
Вчера, 22:59
Отмечается, что проведенная сегодня вечером операция КСИР была лишь предупреждением для Израиля.
"В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе", - добавляет КСИР.
Канцелярия главы израильского правительства ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
Работа израильской ПВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю
Вчера, 22:29
 
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