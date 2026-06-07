Иран ударил баллистическими ракетами по израильской базе "Рамат-Давид"

ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по израильской авиабазе Рамат Давид с помощью баллистических ракет, следует из заявления КСИР.

"В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который будет включать все американо-сионистские цели в регионе", - добавляет КСИР.