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Иран пригрозил еще более страшными ударами, если Израиль ответит на атаку - РИА Новости, 07.06.2026
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22:26 07.06.2026 (обновлено: 22:32 07.06.2026)
Иран пригрозил еще более страшными ударами, если Израиль ответит на атаку

Иран: Израиль ждут еще более страшные удары, если они ответят на атаку

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами Ирана, если ответит на атаку исламской республики.
  • В заявлении предложено израильской армии прекратить атаки на юг Ливана и Дахию (южный пригород Бейрута).
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами Ирана, если ответит на атаку исламской республики, заявил центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".
"Израильская армия должна прекратить свои атаки на юг Ливана и Дахию (южный пригород Бейрута). В случае разрастания атак на эти районы или ответа на действия Ирана начнутся более сокрушительные удары, которые еще больше заставят пожалеть израильский режим и его покровителей", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Ливан
 
 
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