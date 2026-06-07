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В Иране заявили, что активы страны не являются военными трофеями США - РИА Новости, 07.06.2026
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21:29 07.06.2026 (обновлено: 21:44 07.06.2026)
В Иране заявили, что активы страны не являются военными трофеями США

Гариб-Абади: иранские активы не являются военными трофеями США

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам.
  • Он подчеркнул, что любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США и соразмерный ответ Ирана.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.
Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее передавало, что США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
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"Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана", - написал Гариб-Абади на своей странице в соцсети Х.
Замглавы МИД Ирана отметил, что если США действительно добиваются выплаты компенсации за ущерб, они должны начать с себя и Израиля. По словам Гариб-Абади, Иран "не оставит агрессоров в покое" и получит компенсацию за военный ущерб.
Заместитель министра иностранных дел исламской республики добавил, что государства в регионе, предоставившие свои территорию и ресурсы США и Израилю для осуществления агрессии против Ирана, не являются претендентами на компенсацию ущерба, а сами должны в полной мере компенсировать причиненный Ирану ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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