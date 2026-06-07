Иран решительно ответит на удар Израиля по южному пригороду Бейрута

ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Иран решительно и "больно" ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.

"Мы решительно и больно ответим на атаку сионистского режима по Дахии. Надо наказать и поставить на место эту бешеную собаку. Сегодня ночью смотрите в небо оккупированных территорий", - написал Резаи на своей официальной странице в соцсети Х.