Иран решительно ответит на удар Израиля по южному пригороду Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран обещает "решительно и больно" ответить на удар Израиля по южному пригороду Бейрута.
- Армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах".
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Иран решительно и "больно" ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
"Мы решительно и больно ответим на атаку сионистского режима по Дахии. Надо наказать и поставить на место эту бешеную собаку. Сегодня ночью смотрите в небо оккупированных территорий", - написал Резаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.