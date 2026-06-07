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США знают, где находятся все запасы ядерного материала Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 07.06.2026
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18:00 07.06.2026
США знают, где находятся все запасы ядерного материала Ирана, заявил Трамп

Трамп: США известно местонахождение всех запасов ядерного материала Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США известно местонахождение всех запасов ядерного материала Ирана.
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США известно местонахождение всех запасов ядерного материала Ирана, утверждает американский лидер Дональд Трамп.
"Да", - сказал он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, известно ли ему, где находятся все запасы ядерного материала Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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