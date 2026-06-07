США знают, где находятся все запасы ядерного материала Ирана, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США известно местонахождение всех запасов ядерного материала Ирана.
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США известно местонахождение всех запасов ядерного материала Ирана, утверждает американский лидер Дональд Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
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